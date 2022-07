L'estrès laboral causa 1 de cada 5 casos de depressió

Una bona infantesa i poc estrès laboral són claus per reduir la probabilitat de patir depressió en un futur. Per primer cop, un estudi internacional en què ha participat l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), vinculat a l'Hospital Clínic, quantifica quin percentatge d'alguns problemes mentals està relacionat amb les adversitats de la vida. Així, les dades mostren que l'estrès relacionat en l'àmbit laboral provoca un de cada cinc casos de depressió.

"Moltes hores, inestabilitat laboral... Ens hauríem de replantejar com aquestes condicions no només afecten l'economia sinó també la salut mental de la gent", afirma Joaquim Raduà, cap del grup de recerca IDIBAPS de l'Hospital Clínic de Barcelona. El treball s'ha publicat a la revista científica Molecular Psychiatry.

Adversitats infantils

Si reduíssim les adversitats infantils, com els abusos, l'assetjament escolar, les malalties o la pobresa, baixarien en un 40% les esquizofrènies en adults. A més, aquestes adversitats també poden provocar un de cada sis casos de depressió.

Tot i això, Joaquim Raduà explica que el fet que una persona acabi desenvolupant o no un trastorn mental depèn de molts factors, i no únicament d'haver patit una adversitat en el passat. Per exemple, la genètica, la infantesa i adolescència són claus també.