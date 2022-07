Davant l'increment de contagis i per tal de descongestionar l'atenció primària, Salut ha decidit tornar a implementar les baixes laborals automàtiques. A partir d'aquest 6 de juliol, les persones que tinguin símptomes compatibles amb la covid podran demanar la baixa per internet a través de La Meva Salut i rebre l’alta al cap de 5 dies de manera automàtica.

Les baixes per covid seran automàtiques i per a cinc dies només notificant els símptomes | Maria Huguet

Les baixes per covid seran automàtiques i per a cinc dies només notificant els símptomes | Maria Huguet

El tràmit no requerirà anar a cap centre sanitari ni presentar cap prova positiva. Això si, els asimptomàtics hauran d'anar a treballar amb normalitat. El govern català recupera aquesta mesura, que ja es va posar en pràctica durant la sisena onada. Salut ha explicat que en les últimes quatre setmanes s’han gairebé duplicat les baixes per motius relacionats amb virus respiratoris, en concret un 85 %.

Justament, fa setmanes que els experts, com els epidemiòlegs, reclamaven més mesures i que almenys, les persones amb covid es tornessin a aïllar.

Setena onada amb més de 5.000 casos al dia

Tot i que l’afectació del virus no és tan virulenta com el passat, la setena onada ja és una realitat. De mitjana, ja es diagnostiquen més de 5.000 casos cada dia i això té un impacte directe, de moment, en l’ocupació dels hospitals. Per primera vegada des del passat mes de febrer, s’han superat els 2.000 ingressos.