Ja es parla de setena onada. Els hospitals, sobretot els més petits, ja ho noten. Els contagis han augmentat desmesuradament i ens trobem a l'inici d'un estiu que registra les pitjors xifres d'ençà que va començar la pandèmia.

Encetem el mes de juliol amb més de 1.500 ingressos, fa un any eren 476. S'ha triplicat també el nombre de defuncions, hem passat de 21 morts el juliol de fa un any, a 73.

Els epidemiòlegs lamenten que la setena onada ha sigut invisible fins que no ha afectat els hospitals i ara, pagarem les conseqüències d'haver fet com qui no veu. Això sí, malgrat que ens trobem davant una infecció molt estesa, la gravetat no és la de fa un any ni la de fa dos, segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

“Inici d'estiu amb unes xifres de contagis per covid preocupants.



�� Josep Maria Argimon: "Ens trobem amb una infecció molt estesa, però per sort, la gravetat que no és la de fa 1 o 2 anys" | @RTVECatalunya



�� https://t.co/T6eRqU3OWG pic.twitter.com/ognZGP1NwX“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 4, 2022

L’investigador de la Universitat de Leicester i de la UOC Salvador Macip alerta que hi ha el triple de contagis i de morts per covid a Catalunya que ara fa un any i, en canvi, no s’està aplicant cap mesura ni restriccions per protegir a la població. En un fil a Twitter, Macip compara les xifres del 17 de juny amb les del 16 de juny del 2021. Segons aquestes dades, actualment hi ha més del triple d’ingressos hospitalaris (1.557) que a l’any anterior (476), i també més del triple de defuncions (73) que el 2021 (21).

“Sobre la situació actual de la pandèmia, us deixo només un parell de xifres i en traieu les conclusions vosaltres mateixos (dades oficials de https://t.co/kBdo6EBlsQ):�� 1/6“ — Salvador Macip (@macips01) July 3, 2022

Hospitals saturats A l'hospital de Palamós, per exemple, volien aprofitar l'estiu per reduir llistes d'espera i fer operacions. Però l'augment d'hospitalitzacions per Covid els ho està posant difícil. Fins i tot, el gabinet de crisi s'ha plantejat tornar a obrir la planta d'aïllament que ja era tancada. Argimon assegura que qui ingressa ho fa per altres malalties o bé perquè la covid els ha descompensat molèsties que ja tenien. Reconeix que les habitacions per cada pacient han de ser individuals, però controlar tantes comporta molt de temps. "T'has de vestir i desvestir cada cop que entres en una". A més, en aquest període la situació es complica. Hi ha menys sanitaris, ja que alguns estan de vacances i altres s'han infectat amb el virus. “Argimon reconeix que les habitacions per cada pacient covid han de ser individuals, encara que controlar tantes comporta molt de temps.



��️ "T'has de vestir i desvestir cada cop que entres". @RTVECatalunya



�� https://t.co/T6eRqU3OWG pic.twitter.com/BDQ1Lisza3“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 4, 2022 També l'assistència primària nota la setena onada. La meitat dels pacients que atenen ja són covid. Sònia Miravet, metgessa de família i directora del CAP Garraf - Alt Penedès - Baix Llobregat Nord, recorda la importància de demanar cita prèvia per descongestionar els centres de salut. "Hi ha molta gent que ve al CAP i no és per cap urgència". Augmenten els contagis a les portes de les vacances dels sanitaris

Tornar a la mascareta? Els sanitaris diuen que les xifres continuaran creixent fins a mitjans de juliol perquè s'espera la punta de Sant Joan. Els epidemiòlegs insisteixen que les causes de l'augment de casos són la relaxació de les mesures i demanen, no només tornar a la mascareta en interiors en persones vulnerables, una mesura que Salut ja ha demanat al ministeri, sinó, també, limitar aforaments als festivals d'estiu.