Davant la situació d'emergència sanitària per la pandèmia de la covid, Salut fa una crida a l'ús de la mascareta i a la vacunació. Una vacunació que ja va per la quarta dosi i que ha aconseguit un nou avenç que permetria evitar el malbaratament de vaccins. L'Hospital del Mar i la Universitat Pompeu Fabra han descobert que les vacunes amb ARN missatger es poden tornar a congelar, el que obre una porta a donar-los una segona sortida cap a països desfavorits.

Inici d'estiu amb unes xifres de contagis per covid preocupants

Va ser a la farmàcia de l'Hospital del Mar, preparant centenars de vials de vacunes contra la covid, que van adonar-se que s'estaven perdent moltes dosis perquè caducaven al cap de poc temps. Llavors, van portar a terme un estudi per comprovar si una vegada els vials es congelaven i es descongelaven, perdien o no els seus efectes.

Evitar el malbaratament

Els investigadors defensen que el fet de poder tornar a congelar les vacunes pot suposar un enorme avenç i aprofitar al màxim la potencialitat de tots els vials reconstituïts. Així, es minimitzaria el seu malbaratament, donant-los més recorregut i fent-los arribar a la població amb poca infraestructura mèdica, a zones amb més pobresa i amb falta de vacunació.

Segons càlculs de l’Organització Mundial de la Salut, només a Europa i al Japó s’han perdut 240 milions de dosis i una part de les enviades als països en desenvolupament dins la iniciativa Covax no s’han pogut aprofitar per problemes de caducitat. Això ha provocat grans desigualtats en la cobertura vacunal que, en els països desenvolupats frega el 70%, mentre en els menys afavorits no supera el 12%.

Els investigadors apunten que aquestes conclusions poden ser aplicables a altres tipus de vacunes.