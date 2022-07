Els partits ja tenen la vista posada a les pròximes eleccions municipals barcelonines. Unes eleccions que guanyaria l'actual alcaldessa Ada Colau, segons el Baròmetre Municipal de Barcelona, tot i que la intenció de vot de la població baixaria tres punts respecte a l'últim baròmetre. Com a segona força política, es quedaria Ernest Maragall (Esquerra Republicana de Catalunya), que se situaria a tan sols a un punt de Colau i que suposaria millorar els resultats del baròmetre anterior.

El baròmetre municipal, que consulta les opinions de la població de forma semestral, mostra també que gairebé la meitat dels barcelonins puntuen negativament la gestió del govern municipal, apuntant la inseguretat i la neteja com a principals problemes. En aquest sentit, el 60% creu que la ciutat està pitjor que fa un any.

La intenció de vot de la població a Ada Colau ha baixat dos punts respecte al baròmetre anterior. L'actual alcaldessa de Barcelona va obtenir en desembre del 2021 un 14,8% d'intenció de vot, mentre que ara el baròmetre apunta a un 11,9% . Tot i això, Barcelona en Comú aconseguiria la victòria a la ciutat, superant per tan sols un punt a ERC, que ha aconseguit una intenció de vot del 10,9%, millorant el 10,2% del baròmetre anterior.

El jutge arxiva la causa contra Ada Colau per les subvencions a entitats socials

La causa, ja arxivada, contra Colau per suposades subvencions irregulars a entitats socials i la "dolenta" gestió municipal durant aquests anys són possibles explicacions a la reducció de la intenció de vot als comuns . Tot i això, el baròmetre els continua donant la victòria en les pròximes eleccions de 2023.

La població suspèn la gestió de Colau

Un dels motius pel qual ha baixat la intenció de vot a Colau és la "dolenta" gestió municipal. De fet, la candidata pels comuns ha suspès en la valoració general. En aquest sentit, el 60,1% dels barcelonins creuen que la situació de la ciutat ha empitjorat respecte a fa un any. Solament el 23,3% creu que ha millorat. De cara al futur, en canvi, més de la meitat de la població creu que Barcelona millorarà, mentre que el 30,8% creu que empitjorarà i el 2,9%, que continuarà igual.

“��️ La decisió d'Ada Colau de repetir com alcaldable provoca el rebuig de l'oposició a Barcelona.



��️ @PareraEva: "La ciutat no pot aguantar 4 anys més de radicalisme d'esquerres" | @valents_cat@mariasanchezl @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/GZx3Dkj3Lu pic.twitter.com/XbTu3RLQJX“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 19, 2022

Quan als treballs pendents que té la ciutat, el 22% creu que la inseguretat n'és el principal problema. De fet, la percepció d'aquest àmbit ha empitjorat, ja que el desembre del 2021 el resultat va ser del 20,8%. En segon lloc, hi ha la neteja, seguida de la gestió municipal, l'accés a l'habitatge, el turisme i la congestió del trànsit. La contaminació i el medi ambient, la gestió i organització del trànsit i l'atur i les condicions de treball apareixen com a dificultats a solucionar, però han estat votades per menys del 4% dels enquestats.

Els resultats mostren, en canvi, que el candidat més valorat per la població és l'alcaldable Maragall. De fet, només aprova ell i Neus Munté (Junts), que obté un 5.