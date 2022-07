El jutge arxiva la causa contra Ada Colau per les subvencions a entitats socials

El magistrat d'instrucció 21 de Barcelona acorda arxivar la causa oberta contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per les suposades irregularitats a l’hora de concedir les subvencions municipals a diferents entitats socials per part del consistori. L'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica va presentar una querella acusant-la dels delictes de prevaricació, malversació de fons públics, tràfic d'influències i altres.

El jutjat constata que de la declaració de l'alcaldessa, de la prova documental i del testimoni de la interventora de l'Ajuntament no es desprèn cap conducta que pugui incloure's en cap dels preceptes penals apuntats per l'entitat querellant. La sentència no es ferma i encara es pot presentar recurs d’apel·lació.

Ada Colau celebra l'arxivament de la causa per les subvencions a entitats socials.



"Només buscaven intimidar els que defensem els drets de la ciutadania"





Colau s'ha felicitat de l'arxivament d'una querella que considera que "només buscava intimidar els que defensen els interessos dels ciutadans. En una compareixença pública al mateix Ajuntament, ha dit estar contenta i tranquil·la perquè la decisió demostra que el seu consistori treballa de manera honesta.

No constitueix cap infracció penal El jutge considera que els fets objecte de la querella “no constitueixen una infracció penal”, i per aquest motiu ha decidit acordar “el sobreseïment i arxivament de les presents actuacions". Una decisió judicial que també afecta la resta de membres del govern municipal afectats. Recordem que la mateixa Fiscalia ja havia decidit arxivar una investigació, descartant demanar més informació a l’Ajuntament per “excessiva i innecessària”. Ada Colau citada pel jutge per unes subvencions irregulars Entre les entitats que van rebre les subvencions hi ha l’Observatori DESC, la PAH o l’Aliança contra la pobresa Energètica (APE), que la denunciant ATCD considerava “afins” a la mateixa alcaldessa.