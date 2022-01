Ada Colau citada pel jutge per unes subvencions irregulars

El jutjat d’Instrucció de Barcelona cita l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a investigada per unes suposades subvencions irregulars. El pròxim 4 de març haurà de respondre als delictes de prevaricació i malversació que se li imputen.

L'Associació 'Transparència y la Calidad Democrática' l'acusa de malversació, tràfic d'influències, frau en la contractació, negociacions prohibides a funcionari públic i prevaricació per suposadament haver atorgat subvencions irregulars a entitats afins als comuns.

L'alcaldessa confia que la querella per suposades subvencions irregulars "quedarà en res" i descarta renunciar al càrrec . Ara bé, alguns grups municipals de l'oposició com el PP a través de twitter o Ciutadans , en boca de la regidora Luz Guilarte, ja li han reclamat que faci un pas al costat recordant que el codi ètic dels comuns així ho estipula.

“��️ Ada Colau convençuda que la nova denúncia per unes suposades subvencions irregulars "quedarà en no res" | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/fxzxwRt4Of pic.twitter.com/MlecrL0wIp “

Colau ha rebut la seva imputació assegurant estar “perplexa” i recordant que la fiscalia ja va arxivar al juliol una altra querella pels mateixos fets . "Ja portem onze querelles arxivades i esperem que passi el mateix amb aquesta", ha afirmat. Colau ha remarcat que l'associació que s'ha querellat no té activitat coneguda a la ciutat.

Colau, perplexa per un cas ja arxivat

Els comuns descarten que hagi de dimitir

BComú també ha negat aquest dimecres que Colau hagi de dimitir i ha recordat que segons el codi ètic de la formació, només hauria de deixar el càrrec si hi ha una acusació “d'ànim de lucre personal".

En un comunicat aquest dimecres, els comuns asseguren que "en el cas actual no hi ha cap acusació de presumpte ànim de lucre personal", i han afirmat que el que s'investiga són subvencions a entitats que concedeixen la comissió de govern com a òrgan col·legiat.