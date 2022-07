El magistrat d'instrucció 21 de Barcelona acorda arxivar la causa oberta contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per les suposades irregularitats a l’hora de concedir les subvencions municipals a diferents entitats socials per part del consistori. L'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica va presentar una querella acusant-la dels delictes de prevaricació, malversació de fons públics, tràfic d'influències i altres.

Colau s'ha felicitat de l'arxivament d'una querella que considera que "només buscava intimidar els que defensen els interessos dels ciutadans. En una compareixença pública al mateix Ajuntament, ha dit estar contenta i tranquil·la perquè la decisió demostra que el seu consistori treballa de manera honesta.

Només l'any passat es van presentar 1800 contenciosos als jutjats contra el govern Colau, el doble que a alcaldies anteriors. I és que des que governen els comuns, algunes mesures com la regulació d'allotjaments turístics ha acumulat més de 400 contenciosos. També han arribat als tribunals projectes com el dentista municipal o la reducció de trànsit en alguns carrers.

Des del 2018 s'han presentat 13 querelles i denúncies penals contra el govern Colau, 10 s'han acabat arxivant. El govern municipal atribueix les accions judicials a "una estratègia de desgast". De les 3 causes penals que estan en marxa una la del fons d'inversió Vauràs per presumpta prevaricació i coaccions torna a demanar que Colau declari davant del jutge.