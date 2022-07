Infants i gent gran, la baula feble quan són a l'aigua

6 nens han mort ofegats a Catalunya des que ha començat la temporada de bany. Els serveis de salvament demanen que els seus tutors no els perdin de vista mai. També preocupa el col·lectiu de gent gran, que a final d'any solen ser els que més apareixen a la llista de víctimes mortals per ofegament. Els especialises diuen que per prevenir desgràcies és clau evitar l'aigua si se senten marejos i no banyar-se en les zones que no estiguin senyalitzades.

Dels 21 casos d'ofegament registrats l'any passat, més de la meitat eren majors de 70 anys. Acostumen a ser persones que no fan una valoració correcta del risc i es fiquen a l'aigua sense valorar les conseqüències, i de vegades en moments que no hi ha servei de socorrisme. Per evitar mals major és fonamental no anar sols a l'aigua i, en cas de mareig, no ficar-s'hi i avisar immediatament els serveis d'emergències.

Pel que fa als menors, el perill més gran està quan ningú els vigila. És important supervisar en tot moment què fan, especialment a zones que no estan senyalitzades i on es registra una de cada 3 morts.

Entitats com la Creu Roja tenen dispositius de seguretat i salvament a moltes platges però no serveixen de res si es cometen imprudències o el bany es fa fora d'hores quan ja no hi ha presència de cap socorrista.

En tot cas, el que salva més vides és la prevenció. A la platja, cal conéixer bé l'estat de la mar i mai refiar-se perquè en un dia de fort onatge encara que trobem una zona d'aparent calma les condicions poden variar en qualsevol moment per culpa de les corrents.