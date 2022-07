6 nens han mort ofegats a Catalunya des que ha començat la temporada de bany. Els serveis de salvament demanen que els seus tutors no els perdin de vista mai. També preocupa el col·lectiu de gent gran, que a final d'any solen ser els que més apareixen a la llista de víctimes mortals per ofegament. Els especialises diuen que per prevenir desgràcies és clau evitar l'aigua si se senten marejos i no banyar-se en les zones que no estiguin senyalitzades.