La tensió que mantenien els organitzadors del Barcelona Beach Festival i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs s'ha acabat resolent de forma positiva. Després d'una reunió aquest dissabte al matí entre l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, i la direcció general de Bombers, encapçalada per Joan Delort, s'ha pogut desencallar el conflicte i les traves burocràtiques que han posat fins a última hora en perill la celebració del festival per la dificultat d'obtenir l'informe favorable de prevenció de riscos per poder emetre el permís d'activitat.

Segons fonts de la negociació, la promotora Live Nation ha signat una declaració de responsabilitat en què assegura les mateixes condicions de seguretat que les del 2019, quan va obtenir el vistiplau de l'informe de Bombers de la Generalitat i, per tant, el consistori no va posar pegues per concedir-li el permís per realitzar l'activitat.

L'organitzadora del festival, Live Nation, va publicar ahir un dur comunicat contra el consistori per l'anul·lació del certamen el dia abans i va anunciar una querella contra Cañete i la tercera tinent d'alcaldia, Ruth Soto.

En un comunicat, assenyalava que ho tenien tot preparat perquè el festival es dugués a terme i es comprometia a tornar l'import de totes les entrades venudes si finalment no es resolien els problemes amb l'ajuntament. A més a més, negava la versió del consistori i afirmava que la sol·licitud de l'informe "és obligació i responsabilitat exclusiva de l'administració responsable d'autoritzar l'activitat", cosa que havia fet fora de termini.

El Barcelona Beach Festival és un dels certamens de música electrònica més importants d'Espanya i preveu aplegar a la platja del Fòrum i Parc de la Pau prop de 30.000 persones. Entre els caps de cartell hi figuren artistes com Don Diablo, Marshmello, Armin Van Buuren i Dimitri Vegas.