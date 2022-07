Acord d'ultima hora que permetrà celebrar el Barcelona Beach Festival amb normalitat. Una reunió entre l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, i la direcció general de Bombers, encapçalada per Joan Delort, ha permès desencallar el conflicte i obtenir l'informe favorable de prevenció de riscos per poder emetre la llicència.

L'organitzadora del festival, Live Nation, havia publicat un dur comunicat contra el consistori per l'anul·lació del certamen el dia abans i va anunciar una querella contra Cañete i la tercera tinent d'alcaldia, Ruth Soto, si no es resolia la qüestió. La cita musical a la platja del Fòrum i Parc de la Pau espera una assistència de 25.000 persones, i compta amb caps de cartell com Don Diablo, Marshmello, Armin Van Buuren i Dimitri Vegas.