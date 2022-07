Els Bombers treballen intensament en un incendi a Castell d'Aro

Declarat un nou incendi aquest divendres al migdia, aquest cop a Castell d'Aro (Baix Empordà). Aquest ja ha afectat més de 55 hectàrees, segons l'última actualització provisional dels Agents Rurals. El foc ha obligat a reubicar més de 350 persones d'hotels, urbanitzacions, masies i un club de golf i que han estat traslladades a diferents punts, entre ells el pabelló municipal de Platja d'Aro.

A hores d'ara, hi ha més de 75 dotacions terrestres i mitjans aeris dels Bombers treballant a la zona. Esperen que l'incendi pugui arribar a cremar 150 hectàrees i treballen amb la idea que hagi estat causat per feines de neteja forestal.

El foc, que ha començat al fons d'un barranc ha pujat fins a la carena de la muntanya i estan provocant focus secundaris al flanc esquerre, cap al barranc del Canyet. Les flames han obligat a evacuar la urbanització Les Teules de Santa Cristina d'Aro per la proximitat del fum i a confinar la de Can Manel de Castell d'Aro. De moment, no hi ha cap ferit.