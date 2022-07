01:07

77 dotacions dels Bombers treballen a l'incendi actiu a Castell d'Aro, al Baix Empordà, que ha obligat a desallotjar l'urbanització de Les Teules de Santa Cristina d'Aro.

Es calcula que podrien estar afectades entre 50 i 55 hectàrees en una zona propera a urbanitzacions, espais vacacionals i hotels. Una situació que complica els treballs d'extinció tal com ha explicat l'inspector Francesc Boia.



Demanen prudència a la ciutadania i que no s'acostin a la zona. Segons han informat les autoritats, esperen tenir l'incendi estabilitzat a la nit i que algunes de les persones desallotjades puguin tornar i dormir a casa seva. Veïns com en Manel Edo, de Les Teules de Santa Cristina d'Aro, qui assegura que, de moment, estan tranquils.

La causa del foc podria ser el descontrol de treballs de neteja forestal, tot i que encara, diuen els agents rurals, és aviat per confirmar-ho | Maria Huguet