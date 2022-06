El Síndic de Greuges exigeix una reparació per l'espionatge amb Pegasus

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, titlla d'atemptat contra els drets fonamentals el cas d'espionatge amb Pegasus a 58 persones a Catalunya. Aquesta acusació s'estén també als 18 casos als quals es va intervenir el mòbil sota l’autorització del Tribunal Suprem. Entre els espiats hi ha diferents líders vinculats al moviment independentista, com el mateix president del Govern, Pere Aragonès; el director de l'oficina d'expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, o el diputat de la CUP Carles Riera.

Reforma de la llei de secrets oficials

“S'ha atemptat contra els seus drets fonamentals, tant de privacitat com de defensa i de participació política", ha dit Ribó sobre aquests casos. Per tots ells, el síndic ha reclamat una "reparació" per part dels poders públics estatals implicats. També ha reclamat de forma urgent fer una reforma de la llei de secrets oficials i ha demanat que es prohibeix l'ús de sistemes com Pegasus per espiar polítics, sindicats i d'altres entitats públiques.

Ha afegit que la llei hauria d'excloure d'aquestes comunicacions a partits polítics, sindicats i "associacions de qualsevol tipus que siguin legals", i ha remarcat la necessitat de prohibir intervenir comunicacions entre advocats i els seus clients per a protegir el dret de defensa.