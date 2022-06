Tres detinguts per robar camions estacionats en àrees de servei i de descans

Actuaven de nit, aprofitant que els camioners estacionaven el seu vehicle per dormir. Aleshores, els lladres carregaven les mercaderies en furgonetes, també robades, per transportar-les fins a un magatzem clandestí a l’espera de vendre-les al mercat negre. És el mètode conegut com el del "teloner". El grup criminal ha fet servir aquest modus operandi en àrees de servei i de descans de la C-25 i l'AP-7. Ara, els Mossos d'Esquadra l'han desarticulat.

Els investigadors han detingut tres membres del grup a qui se’ls relaciona amb 21 robatoris amb força, tres robatoris de vehicles, un robatori amb violència i intimidació i pertinença a grup criminal. A banda de recuperar tres furgonetes sostretes, han intervingut al llarg de la investigació productes valorats en més d’un milió d’euros. Segons els investigadors, els detinguts haurien sostret productes valorats en més de 600.000 euros durant quatre mesos.

Es tracta de la intervenció policial més gran feta a Catalunya de mercaderies sostretes a camions.