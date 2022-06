Actuaven de nit, aprofitant que els camioners estacionaven el seu vehicle per dormir. Aleshores, els lladres carregaven les mercaderies en furgonetes, també robades, per transportar-les fins a un magatzem clandestí a l’espera de vendre-les al mercat negre. És el mètode conegut com el del "teloner". El grup criminal ha fet servir aquest modus operandi en àrees de servei i de descans de la C-25 i l'AP-7. Ara, els Mossos d'Esquadra l'han desarticulat.