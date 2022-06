Milers de persones desfilen pels drets del col·lectiu LGTBIQ+

Unes 90.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han omplert aquest dissabte els carrers de Barcelona per reivindicar els drets LGTBIQ+. Sota el lema 'Bollomami', el Pride ha decidit dedicar l'edició d'enguany a la visibilitat lèsbica per posar de manifest les diferents realitats i identitats d'aquest col·lectiu i, alhora, denunciar la invisibilitat i les desigualtats que pateixen.

“�� Fins al mes de maig els Mossos han rebut 75 denúncies per LGTBIfòbia, 9 més que el 2021 | @RTVECatalunya �� És dia per reivindicar la igualtat dre drets i el respecte a totes les orientacions sexuals ��️ @juanfralvarez | @radio4_rne #PrideBcn22 pic.twitter.com/hfeeq3kCys “

La desfilada ha sortit del Parc de les Tres Xemeneies, ha passat per la Plaça Espanya fins arribar a l'escenari principal, situat a l'Avinguda Maria Cristina, on s'ha procedit a la lectura del manifest.

Carrosses d'entitats, empreses, partits polítics i institucions han protagonitzat una rua presidida per l'ambient festiu amb milers de participants que han sortit a celebrar la jornada a la capital catalana malgrat la calor.

La desfilada d'aquest dissabte és només una de les nombroses activitats que s'organitzen entre el 13 i el 16 de juny i que es calcula que tenen un retorn econòmic d'uns 70 milions d'euros per la capital catalana.

Entre els representats polítics que s'han vist a la marxa, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i el primer tienent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

La 'Crida LGBTI' s'ha desmarcat dels actes més multitudinaris i ha convocat una protesta alternativa que ha sortit de la Plaça Universitat, i ha recorregut el carrers Pelai, les Rambles i Ferran fins a la Plaça Sant Jaume. En aquest cas el discurs ha girat al voltant de "la unió de les lluites feminista, antiracista, de classe i LGBTI". Ja fa uns quants anys que critiquen que el Pride de Barcelona estar "patrocinat" per empreses de "dubtosa moralitat".

Creix la LGTBIfòbia

Segons dades facilitades per l'Observatori contro l'Homofòbia, els incidents o atacs contra aquest col·lectiu han augmentat un 34% durant el primer semestre de l'any a Catalunya. També els Mossos, amb dades oficials a la mà, asseguren que fins al maig han atès 75 denúncies per accions motivades per la LGTBIfòbia, 9 més que en el mateix període de l'any passat.

“Fins al maig hem rebut 75 denúncies per LGTBIfòbia, nou més que el 2021. Si n'ets víctima, vine a comissaria a denunciar-ho i t'ajudarem. Si tens dubtes �� mossos.delictes.odi@gencat.cat #StopLGTBIfòbia #Pride2022 pic.twitter.com/67Xt6dPnG7“ — Mossos (@mossos) June 25, 2022

Per frenar aquesta situació des de l'Observatori reclamen polítiques públiques fortes i decidides a favor d'aquest col·lectiu i que es despleguin accions preventives, sobretot en l'àmbit escolar. La majoria d'agressions a l'espai públic són contra homes però això es deu, probablement, a que ocupen es fan més presents i disposen de més recursos per denunciar. En els últims temps també s'ha detectat un increment dels atacs contra el col·lectiu de transexuals, coincidint amb una major visibilitat de les seves reivindicacions.