'Servir y proteger': ¡Olga y Julio se casan!

¡Atención, #Sypers! ¡Boda a la vista en ‘Servir y proteger! Olga y Julio se lo han pensado mejor y, tras superar su crisis de pareja, se darán el sí quiero coincidiendo con el final de la sexta temporada de la serie. Así que ¡id preparando vuestras mejores galas porque muy pronto nos vamos de celebración!

Los que también se han reconciliado son Durán y Carol. El acercamiento de las últimas semanas, el trabajo conjunto en el centro cívico y el apoyo de Carol a Félix por su difícil situación en comisaría ha propiciado que vuelva a surgir la llama entre ellos.

Además, Félix Durán ha podido resolver el entuerto de la falsa acusación de agresión en su contra. Barea ha confesado que fue Vega quien le indujo a hacer esas declaraciones y la inspectora jefa ha sido detenida, aunque por poco tiempo…

Mientras, Quintero sigue haciendo la lucha por su parte para acabar con Vega, Martina y Víctor. El joyero parece un nuevo confite de la policía, pero ya sabemos que Quintero solo se mueve para salvar su propio pellejo.

Y en el barrio esta semana hemos conocido a Paulo, un chico de compañía que sufre una agresión por parte del marido de una de sus clientas. El joven llega al centro cívico, donde conoce a Hanna, que está haciendo todo lo posible para que Paulo deje la prostitución.

¡No te pierdas con este vídeo resumen nada de lo ocurrido del 20 al 24 de junio en Distrito Sur!

Barea confiesa y delata a Vega

“Ella me pagó, me dio el dinero y me dijo que no hiciese preguntas”. Barea se derrumba ante Miralles y Néstor y confiesa que fue Vega quien le sobornó para lanzar la falsa acusación contra Durán.