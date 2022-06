El ministre de cultura i esports Miquel Iceta, reparteix culpes a parts iguals entre Catalunya i Aragó per la retirada de la candidatura conjunta pels Jocs d'hivern 2030.

"El que ha fallat és que no hi ha hagut acord entre els governs de Catalunya i l'Aragó", ha remarcat en declaracions als mitjans aquest dimecres després que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) anunciés que renunciava a presentar una candidatura. Sobre la possibilitat de presentar-ne una de cara a 2034, Iceta ha dit que "el futur s'haurà d'escriure sobre la marxa". "Sempre hi haurà la possibilitat que hi hagi un acord o diverses candidatures", ha apuntat, i ha subratllat que "serà el COE qui haurà de decidir quina es presenta".

En cas que Catalunya i l'Aragó s'enfrontin, el que caldrà és "avaluar quina és més potent des del punt de vista tècnic i quina té més possibilitats de recollir el suport del Comitè Olímpic Internacional (COI)".

Iceta ha mostrat "contrarietat" i "disgust" pel fet que no s'hagi pogut presentar una candidatura conjunta de cara a 2030 i ha assegurat que el compromís del COE amb el COI era que fos conjunta i, sense això, no es podia presentar.