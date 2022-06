El metro es converteix en sala de parts improvisada

El metro de Barcelona ha estat testimoni d'una història amb final feliç. Aquest dimecres va arribar al món l'Àngel a tres quarts d'11 del matí. No ho va fer a casa ni a l'hospital, els llocs més habituals. Ho va fer a la línia 4 del metro de Barcelona, concretament a la parada de Ciutadella-Vila Olímpica. La protagonista d'aquesta història, Cristina, anava cap a l'Hospital del Mar per ser atesa perquè ja sentia contraccions i sabia que s'apropava el part. Quan va baixar del vagó, va començar a trobar-se malament.

“��️ "Ahir va arribar al món l'Àngel. Però no ho va fer ni en un hospital ni a casa, ho va fer a la parada del metro Ciutadella/Via Olímpica".



☕ Coneixem una història d'allò més rocambolesca: un part al metro de Barcelona!



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/gaM2HU6SbZ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 23, 2022

A partir d'aquí, sap que no arribarà a l'hospital i demana ajuda als treballadors del metro, que l'acomoden al Centre de Gestió de l'Estació i avisen el Servei d'Emergències Mèdiques. De casualitat, al lloc dels fets es troba una inspectora de Sanitat que s'apropa per veure què passa i quan s'adona de la situació, no dubta en assistir la dona.