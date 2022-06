El personal laboral dels Bombers de la Generalitat, com conductors, tècnics i operaris telefònics, han protestat aquest dimarts al migdia a les portes del Parlament per denunciar la "precarització" que arrosseguen des de fa anys. Exigeixen que se'ls inclogui en la Llei de Bombers i se'ls deixi de considerar únicament personal administratiu. Volen que s'ampliï la plantilla de treballadors, més formació en cada especialització i que es regulin les places del personal interí.

La situació límit que està vivint Catalunya amb la proliferació dels incendis forestals ha posat de manifest la manca de reconeixement del sector.

Demanen la plena integració al cos

Així, els treballadors reivindiquen el seu paper "essencial" i demanen la seva plena integració al cos. També denuncien que la seva vinculació a través d’un conveni administratiu és “incompatible” amb les emergències, i per això han subratllat la urgència de solucionar una problemàtica “de ja fa molts anys”.

La delegada del sindicat d'IAC-CATAC, Ester Amaro, ha admès que hi ha una bona predisposició per part del Govern, però també ha lamentat que aquesta “intencionalitat” no acaba d’arribar mai. “La darrera vegada es van excusar dient que era cosa del departament d’Economia”, ha assenyalat.