55a edició del Festival de Sitges

‘Tron’, la pel·lícula de Steven Lisberger de l’any 1982, ha inspirat el cartell de la 55a edició del Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que enguany se celebrarà del 6 al 16 d’octubre. El film protagonitzat per Jeff Bridges serà el leitmotiv del certamen i els temes “premonitoris” que plantejava com el metavers, el multivers o la realitat virtual.

Sitges 2022 ha avançat els primers títols de la Secció oficial amb treballs de directors amb gran recorregut i habituals del festival, com Dario Argento, Quentin Dupieux o Peter Strickland, juntament amb noms que despunten com Hanna Bergholm o Léa Mysius.

Ángel Sala, director del Festival de Sitges, ha destacat que el 1982 va ser molt important pel cinema fantàstic com ‘E.T.’, ‘Poltergeist’, ‘Mad Max 2’, així com films que ara són clàssics tot i tenir una mala acollida com ‘La cosa’, ‘Blade runner’ i també la pel·lícula que el certamen ha escollit com a leitmotiv que és ‘Tron’. “El tema del metavers i multivers que plantejava és d’ara d’actualitat i des de ‘Tron’ parlarem de totes aquestes influències o premonicions tant en el cinema com en el metavers.

Cartell creat per un artista barceloní El cartell d’aquesta edició ha estat elaborat, de nou, per l’agència China Madrid. Sobre el procés creatiu que han desenvolupat, l’agència ha destacat que va ser molt especial poder treballar al voltant d'un clàssic de la seva infància i de la ciència-ficció com ‘Tron’. Per a dissenyar-la, han apostat per l'artista visual barceloní Sergi Delgado qui, han afegit, “va jugar i va explorar amb efectes òptics fins a trobar l'equilibri entre la senzillesa i rotunditat que tot cartell necessita i el desordre d'unes línies distorsionades i immersives que, de prop, et conviden a entrar literalment en el ‘leit motiv’ d'aquesta edició”.

Programació Dario Argento amb ‘Occhiali Neri’

Quentin Dupieux amb ‘Incroyable mais vrais’ i ‘Fumer fait tousser’

Peter Strickland amb ‘Flux Gourmet’

Hatching, l’òpera prima de Hanna Bergholm

‘Les cinq diables’ de Léa Mysius

Alberto Vázquez amb ‘Unicorn Wars’

‘Coupez!’, la pel·lícula inaugural de Cannes 2022.

Michel Hazanavicius amb de ‘One Cut of the Dead’

Torna la secció dedicada al thiller La 55a edició del Festival recupera la secció Òrbita, que està dedicada al thriller. El festival ha anunciat dos títols de la secció: ‘Hunt’, el debut en la direcció de Lee Jung-jae, protagonista d’’El juego del calamar’, un frenètic thriller d’espies ambientat en la Corea del Sud dels anys 80. La segona pel·lícula anunciada és de Lee Sang-yong, The Roundup, la seqüela de ‘Ciudad sin ley’ (Kang Yoon-sung, 2017), un thriller d’acció criminal protagonitzat per Ma Dong-seok, popular pels seus papers a ‘Train to Busan’ o ‘Eternals’.