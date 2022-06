Girona es tenyeix de vermell per l'ascens del futbol i el bàsquet

Nit llarga de celebracions a Girona per l'històric doble ascens dels seus equips de futbol i bàsquet.

L'eufòria s'ha desfermat aquest diumenge a la nit a Girona per celebrar un doblet històric: l'ascens el mateix dia del futbol i el bàsquet masculí a l'elit de la competició. El Girona F.C. torna a primera divisió tres anys després i el Bàsquet Girona ho fa a l'ACB. Els de Marc Gasol no competien a l'olimp del bàsquet des de fa catorze anys. Tan bon punt l'àrbitre ha xiulat el final del partit de futbol a Tenerife, arreu de la ciutat hi ha hagut abraçades, plors i molta alegria. El centre de Girona s'ha tenyit de vermell i els càntics s'han simultaniejats amb coets i petards, els clàxons dels vehicles que circulaven pel carrers i banderes, moltes banderes. Una festa que continua amb la rua de celebració del doblet històric.

Girona F.C. i el Bàsquet Girona Poca estona després que els de Marc Gasol es garantissin la plaça per jugar la Lliga Endesa la temporada vinent, començava el partit del Girona FC. En el seu cas, però, lluny de la ciutat. El partit contra el Tenerife s'ha jugat allà, a l'estadi Heliodoro Rodríguez López. Els aficionats han passat de l'alegria pel primer gol a la por quan el Tenerife ha empatat a, de cop, veure com el seu equip en marcava dos més i es declarava vencedor. "Hem estat dos anys fins al final i no s'ha aconseguit. El futbol ha estat just". Delfí Geli, president del Girona FC, celebra l'ascens de l'equip a primera divisió!



☕ #GironaÉsDePrimera | Delfí Geli, president del Girona FC, celebra l'ascens de l'equip a primera divisió!



Ja amb el tercer gol a la butxaca, l'ambient a la ciutat ha començat a ser de festa. Als bars on els aficionats seguien el partit, certa contenció, nervis i ganes que l'àrbitre xiulés el final del partit. Uns agònics minuts afegits i ja està: l'eufòria s'ha desfermat. Hi ha hagut abraçades, plors i molts càntics. Els aficionats no han trigat en sortir al carrer. Els que circulaven amb cotxe, fent sonar els clàxons i amb banderes onejant per la finestra. Els que anaven a peu, cantant els himnes del Girona i, sobretot, repetint "A primera, oé". Girona es tenyeix de vermell La celebració no s'ha mantingut en un punt estàtic d'entrada. Els aficionats han sortit al carrer i han fet un recorregut pels espais més emblemàtics de la ciutat com la Rambla, la plaça Independència, l'avinguda Jaume I o el carrer Nou per congregar-se, com a primera parada estàtica, a la plaça Catalunya.