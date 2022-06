Divendres crític per les tasques d'extinció dels incendis enmig de l'onada de calor que afecta Catalunya. Els bombers de la Generalitat de Catalunya continuen treballant als incendis a la Noguera, el Solsonès i la Terra Alta. Els tres estan continguts, però encara cremen. Preocupa el flanc oest del que crema a Artesa de Segre, també un nou focus del de Castellar de la Ribera, el que es va originar a Lladurs pel seu potencial. Tot i que els Bombers confien estabilitzar-lo a última hora d'aquest divendres. Mentrestant, l'incendi de Corbera d'Ebre es dona també per estabilitzat.

Des de dijous a la matinada 320 efectius de la Unitat Militar d’Emergències treballen en els incendis declarats a Catalunya. Actuen dividits en jornades de 12 i 12 hores per estar presents a les tasques d’extinció de manera ininterrompuda.

El foc del Solsonès és la prioritat de l'operatiu del cos d'emergències. A la zona del Solsonès, més enllà del foc de Castellar de la Ribera, el d'Ogern evoluciona favorablement. Es manté un dispositiu d’una vintena de dotacions terrestres a l’espera també dels relleus i de la incorporació dels mitjans aeris.

En canvi, es manté la preocupació per l'incendi de Lladurs per les condicions i el potencial. Els Bombers han treballat durant la nit amb una vintena de dotacions amb línies d’aigua i la utilització de foc tècnic. A Sallent es manté un dispositiu de dues dotacions.

A Artesa de Segre, continua activa la zona oest, que s'obre cap a Sant Mamet, i estan contingudes les zones est, nord i sud, on no s'ha superat l'eix de confinament previst.

L'incendi de Corbera ha afectat unes 300 hectàrees, segons els Agents Rurals. El dispositiu general compta amb uns 400 bombers i 120 vehicles; i una vintena d'efectius aeris que s'hi aniran incorporant.

El cap dels Bombers, David Borrell, ha insistit aquest matí que l’incendi que més els preocupa és el de Lladurs, pel seu gran potencial, i que el gran objectiu de la jornada és evitar, costi el que costi, que es desenvolupi cap altre gran foc. Amb tot, Borrell assegura que la situació a hores d’ara és la prevista al pla d’acció.

Tant Borrrell com el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, han deixat clar que la jornada d’aquest divendres serà “molt complicada” i que alguns incendis tindran revifades i represes. Amb tot, han demanat “calma” perquè treballen amb aquesta previsió i els recursos necessaris per controlar-la. A més, han recordat que avui la calor es preveu encara més intensa i que persistiran les tempestes seques amb llamps.

Els Agents Rurals han fet efectiu aquest divendres el tancament dels accessos al Montsec d'Ares, el de Rúbies i a la Baronia de Rialb després de l'activació del pla Alfa 3 per l'elevat risc d'incendi.

La meteorologia, en contra

La previsió segueix sent desfavorable pels incendis. La situació de sequera que pateix el Prepirineu més occidental on hi ha els tres focs. Les condicions meteorològiques per aquest divendres seran molt crítiques amb vent sud amb ratxes de 30 km/h. I temperatures que pujaran dels 30 graus fins ben entrada la nit. La humitat serà molt baixa durant les hores centrals del dia. Condicions que dificultes l'extinció i fomenten la propagació del foc. Cal sumar, la possibilitat de tempestes seques amb descàrregues elèctriques.