01:29

El Departament d'Interior xifra en unes 3.000 hectàrees l'afectació provisional de tots els focs que cremen aquest divendres a Catalunya.

Ara mateix hi ha 5 incendis que centren els esforços de bombers, UME, Agents Rurals i Mossos d'Esquadra. La previsió pel que fa a les condicions climatològiques no ajuda per les altes temperatures, l’entrada d’aire sec i la possibilitat de tempestes seques.

El front que més preocupa és el del foc de Lladurs, al Solsonès, que amenaça fins a 50.000 hectàrees, tot i que de moment està perimetrat, però encara no estabilitzat.

Els Bombers també estan molt pendents del franc esquerre de l’incendi d’Artesa de Segre. En canvi, ja estan estabilitzats el de Corbera d’Ebre i Castellar de la Ribera que haurien cremat unes 800 hectàrees.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, demana prudència a la població per evitar que es declarin més incendis i ha volgut fer valdre l’esforç dels veïns i les ADF en l’operatiu de coordinació en la lluita contra el foc | Àlex Cabrera