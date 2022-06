Álvaro Morte ens presenta la sèrie 'Sin límites'

Álvaro Morte ens parla de la sèrie Sin límites, una superproducció d'RTVE i Amazon Prime Video, que porta a la televisió la història de la primera volta al món, coincidint amb el V centenari de l'expedició. "He gaudit molt. Es pretenia fer una cosa molt d'entreteniment i utilitzar els pilars històrics per donar una volta i ficcionar-ho. Perquè la ficció es pugui deixar veure, t'has de permetre certes llicències", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga l'actor que dona vida a Elcano.

En aquest sentit, considera que s'acosta al públic la història de manera aventurera. "Has de fer una interpretació del personatge. M'ha interessat fer un Elcano molt concret, que no pretén ser cap heroi al principi", ha argumentat sobre el seu personatge.

En una conversa amb Pep Prieto i Valeria Milara, aprofita per reivindicar que es tracta d'una aventura que és la fita aeronàutica més important de tota la humanitat fins a l'arribada a la lluna. "Si Elcano hagués sigut britànic, li estarien fent festes de tot", ha dit per reivindicar el talent espanyol, demanant treure suc de fites com aquestes.

L'actor també explica com ha estat treballar amb Simon West i alguns detalls del rodatge. Conta que van estar rodant per diferents indrets, i també en un plató durant diversos mesos, on hi havia un vaixell construït a escala real envoltat per un croma de 360 graus, on s'han fet les escenes d'acció.

"West és especialista en aquesta mena de ficció, de producte. Tenia sentit quan des de la producció es pretén fer una història reforçant l'aventura", ha argumentat sobre l'elecció del director. Reconeix que s'hauria pogut fer amb un director espanyol, ja que "n'hi ha de boníssims", però ha deixat anar que algú com Juan Antonio Bayona està rodant la sèrie de El senyor dels anells.

Morte també ha destacat que volia veure la sèrie amb els seus fills, però hi ha parts que no són aptes per a ells. La sèrie està catalogada per a partir de majors de 14 anys, i les seves criatures en tenen 7.