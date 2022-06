Cafè d'idees Álvaro Morte ens presenta la sèrie 'Sin límites' L'actor ens parla d'aquesta superproducció d'RTVE i Amazon Prime Video que porta a la televisió la història de la primera volta al món. 00:15:01 Recomendado para mayores de 12 años

Álvaro Morte ens presenta la sèrie 'Sin límites' Recomendado para mayores de 12 años Sinopsis L'actor Álvaro Morte ens parla de la sèrie Sin límites, una superproducció d'RTVE i Amazon Prime Video que porta a la televisió la història de la primera volta al món, coincidint amb el V centenari de l'expedició. "Perquè la ficció es pugui deixar veure, t'has de permetre certes llicències", diu en una entrevista al Cafè d'idees. En una conversa amb Gemma Nierga, Pep Prieto i Valeria Milara, ens explica com ha estat treballar amb Simon West i alguns detalls del rodatge. I reconeix que té curiositat per veure la versió coreana de La casa de papel: "Em sento molt orgullós que hàgim aconseguit aixecar un projecte que hagi fet la volta al món". Ficha técnica Géneros Cataluña, Información y actualidad Idiomas Catalán

