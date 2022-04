Rigoberta Bandini ens presenta 'Vértigo'

La cantant Rigoberta Bandini (Paula Ribó) ens presenta Vértigo, un llibre que va escriure en un moment de trencament sentimental i d'amistats, i que ara ha reeditat. L'artista musical reconeix que li fa molta il·lusió que torni a sortir, especialment coincidint amb Sant Jordi. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també ens parla de l'èxit del tema Ay Mamá, dels projectes que té al cap i de la por als canvis en la seva trajectòria.

Bandini ha reconegut que li fa especial il·lusió poder gaudir d'aquest Sant Jordi 2022 firmant el seu llibre. Segons ha explicat, es tracta d'un treball que va escriure en un moment de trencament sentimental, però també d'amistats i vital. "Hi ha etapes de la vida que fas trencament de moltes coses, ets conscient que estàs entrant en una nova era", ha recordat.

A més, ha destacat que al llarg de la seva vida ha fet moltes coses "per amor a l'art", com quan va escriure aquest llibre o el teatre, "que és molt precari". Ara, que el projecte de Rigoberta ha agafat força, ha volgut fer un homenatge al respecte. "Em fa molta il·lusió", ha afegit.

En qualsevol cas, reconeix que es reconeix encara ara en aquest llibre que va escriure ara ja fa uns quants anys. "Si no, no l'hauria republicat. Vaig connectar", assegura. "Em fa molta il·lusió que la gent el pugui llegir. I demà, que és Sant Jordi… em fa molta il·lusió viure-ho tot", reconeix.

L'èxit (i la por) de Rigoberta Bandini

Bandini també reconeix por al canvi en la seva trajectòria, que "sempre fa por", ara que és un fenomen de masses. "M'encarrego constantment de tornar a mi. De rodejar-me de la meva gent. És l'únic que em salva. Tornar a la meva veritat", ha argumentat sobre aquesta por existent, ja que "tot es desborda". Tot i això, diu que "és fàcil reconnectar amb una mateixa".

L'artista també parla sobre la seva capacitat de ser polifacètica, i de no ficar tots els ous a la mateixa cistella. "Som polièdrics, tenim moltes parts. Perquè una caigui, no caus tu". Per a la Paula Ribó, la Rigoberta Bandini "té un lloc superimportant, però no ho és tot". "Sinó, seria una mica angoixant per a mi", ha reconegut.

Babdini també ha explicat que té un disc dur on ha anat guardant les cançons que li anaven sortint, ja des d'aquesta fase inicial en la qual va escriure el llibre que ara ha reeditat. Tard o d'hora, algunes d'aquest aquestes sortiran a la llum. "No em sento sense material. La inspiració no m'ha marxat", ha afegit. No passa el mateix amb els llibres, ja que, tot i que sempre escriu, no té la fita de fer una nova publicació en un futur pròxim.