Carme Ruscalleda i Raül Balam ens presenten el Cuina Sant Pau

Carme Ruscalleda i Raül Balam ens parlen de la reobertura de l'històric Sant Pau, sota el nom de Cuina Sant Pau. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, els xefs ens parlen del projecte en el qual serà el mateix client qui vagi guiant cap on avança, i que podria obrir portes l'1 de juliol de 2022. Balam també ens revela com ha canviat la seva perspectiva de la vida després de superar la seva addicció.

Balam ha puntualitzat que s'obrirà el Sant Pau "com a cuina, com a restaurant no, ja ho va ser". "L'únic que no hem tocat és la cuina", diu en referència al nom del projecte, que volia treure del cap la idea del restaurant gastronòmic obert per la seva mare. "Començarem un nou projecte. Una cuina més popular. De mica en mica suposo que ens anirem liant", ha argumentat.

“☕ @Xef_Ruscalleda i Raül Balam ens parlen de la reobertura del Sant Pau amb el @CuinaSantPau | @raulbarus



��️ "Començarem un nou projecte. Una cuina mes popular. De mica en mica suposo que ens anirem liant".



�� https://t.co/FApYVEMqlb@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/xnWJXtALYk“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 20, 2022

En aquest sentit, Ruscalleda ha destacat que el projecte començarà senzill, i el client anirà guiant el camí. La xef ha explicat que ella també va començar el projecte inicial del Sant Pau d'aquesta manera, i que finalment va durar 30 anys.

El xef també ha explicat per què va decidir no agafar les regles d'aquell projecte en el seu moment. "Era un projecte d'un matrimoni jove, el seu projecte. No haguera sigut digne", ha assegurat. "Sempre podré dir que va ser un dels millors restaurants del món, perquè es va tancar estan a l'Olimp dels millors restaurants", ha afegit en la seva argumentació. Ara, un cop "paït" aquest temps, ha decidit fer el pas i veure cap a on anirà el projecte.

Què hi haurà de Carme Ruscalleda en aquest nou projecte? "Tot. És la meva universitat", reconeix Balam. "L'esperit, si més no. Hi haurà molt de Sant Pol", afegeix la cuinera. En el Cuina Sant Pau estaran molt marcades les estacions de l'any, i no hi faltaran els canelons, el primer plat que va aprendre a cuinar el fill, ja a la botiga de la família.

Inici precoç a la cuina Tot i aquests inicis en la cuina i el menjar de ben petit, no tenia clar que volia ser de gran. El que si que sabia era que molt mal estudiant, "el pitjor de tots". "Ho vaig suspendre tot a l'institut al primer any. La xuleria va ser deixar d'estudiar", ha recordat. D'aquesta manera va descobrir un món "on es treballava amb les mans", així com la relació amb el client. Ruscalleda ha justificat que a la família s'hagi posat a treballar a tothom de ben jove, especialment en el seu ofici. La xef ha destacat que és una feina que cal remunerar perquè és costosa, i que en cap cas és "explotació infantil". "Aquí també aprenen el valor d'un equip", argumenta.

1 de juliol, possible obertura L'entrevista també ha deixat una notícia important: la possible data d'obertura del Cuina Sant Pau. Balam ha dit que li agradaria que fos l'1 de juliol, el dia que va obrir el Sant Pau original, i que coincidiria amb un divendres, el mateix dia de la setmana que Ruscalleda va inaugurar l'espai gastronòmic. “☕ Ja tenim una possible data per a l'obertura del @CuinaSantPau: l'1 de juliol!



��️ Seria un divendres, el mateix dia de la setmana que la @Xef_Ruscalleda va obrir el seu Sant Pau | @raulbarus



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Fxq3svpNcS“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 20, 2022 L'entrada en obres és el que ha dificultat el projecte, ha reconegut el cuiner. Tot i això, a l'estiu està obert de totes totes, ha d'estar preparat. "Si no, obrirem com sigui", ha afegit. D'aquell primer servei, Ruscalleda ha recordat el caos que hi va haver i com totes les reserves van arribar a la mateixa hora. També ha explicat l'emoció amb la qual es va viure el darrer dia del Sant Pau. "Ha estat una història d'èxit per a tots".