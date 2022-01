Nandu Jubany ens presenta 'Receptes per compartir en família'

El xef Nandu Jubany ens presenta l'esperat llibre en el qual recull les receptes que va compartir a Instagram durant el confinament de la pandèmia, anomenat Receptes per compartir en família. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, aquest cuiner tan mediàtic ens descobreix la seva darrera publicació, que ja s'ha convertit en tot un èxit: en tres setmanes, ha venut 15.000 exemplars.

I la cosa no quedarà aquí! Segons ha avançat el mateix Jubany, esperen crear fins a 60.000 llibres d'aquest receptari. "No sabíem que en faríem tants", reconeix, explicant que van apostar per un disseny molt especial. Per fora, el llibre té un llom flexible, que permet que es pugui estirar totalment sobre la taula. Això serveix per facilitar la lectura quan s'està fent una de les elaboracions. "Molts diuen que els ha arribat tarat el llibre, però és així", reconeix.

A dins del llibre, el que hi trobem són les receptes que el xef va compartir a les xarxes, especialment a través d'Instagram, durant el confinament. A més dels passos per a les elaboracions i les fotografies il·lustratives, també hi trobem els dibuixos del seu fill més artista, l'Eudald Jubany, així com un codi QR que ens porta al vídeo de la recepta.

Per a gestar el llibre, Jubany explica que han tornat a fer aquestes creacions per tal que quedessin més bones. I és que, segons reconeix, a vegades no havien sortit prou bé, encara que l'espectador no ho veiés. En aquest sentit, apunta al fet que "hi ha molts llibres de cuina que les receptes no són bones".

Un projecte sobrevingut Preguntat sobre la idea, el xef puntualitza: "Va ser la idea de la gent que ens seguia". I és que, precisament, els usuaris d'Instagram que seguien els seus directes del confinament van reclamar que es fes aquest receptari. I és que el compte del cuiner va fer un boom durant aquesta època.



Jubany explica que van començar a cuinar a casa i a fer publicacions, amb l'objectiu de "millorar la comunicació" i veure si funcionava aquest format. Recorda que pujaven uns 4.000 seguidors diàriament en aquesta plataforma: "Vaig caure bé. Saps allò de la flor al cul?", diu al respecte.