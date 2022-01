Nous episodis de radioteatre a Ràdio 4: torna 'Sala 4'

Els amants del radioteatre en català estan d'enhorabona. Ràdio 4 i la Sala Beckett tornen a apostar per aquest format, amb noves històries variades i per a tots els gustos. Ens ho han explicat al Cafè d'idees el dramaturg Sergi Belbel, director dels episodis, Toni Casares, director de la sala, i Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4. En una entrevista amb Gemma Nierga, ens presenten els capítols que han preparat, dels punts forts del format i de com va aparèixer la idea, arran de la irrupció de la pandèmia del coronavirus.

La directora de Ràdio 4 detalla que aquest radioteatre es pot escoltar de la forma més moderna, o de la forma més antiga . "La forma més moderna és en podcast, quan vulguis i a l'espai que vulguis", defensa. Això sí, cal que s'escolti amb auriculars per gaudir de "la gran immersió sonora". En aquest sentit, vol fer valdre la gran feina de sonorització i el muntatge de Jordi Bonet , "un mestre del so".

Belbel destaca que els actors estan fent una "feina magnífica" per gestar aquestes peces de radioteatre. "Hi ha una complicitat amb ells", pel fet que sempre són els mateixos actors fent diferents personatges i "aporten la seva creativitat", el que comporta que dirigir sigui "pràcticament un plaer" .

A més, també serveix com a eina per a "revaloritzar la llengua" . Belbel apunta al fet que té un vessant pedagògic, i explica que molts professors els han comentat que posen les seves històries a l'aula i que "és meravellós no tenir imatges", ja que així estan "obligats a fixar-se en les paraules ".

Naixement durant el confinament

Per la seva part, Cassares recorda que ara han tornat a apostar per aquest format a la sala Beckett, que va néixer durant el confinament per la pandèmia del coronavirus. "Estàvem tancats i no podíem convocar a la gent per participar d'una història", recorda. Mentre uns es trencaven el cap per buscar noves fórmules, ells es van llançar al radioteatre, una modalitat que ja estava inventada. "És el moment ideal", van dir-se aleshores, decidint tornar a fer un format, una cosa de la qual reconeix que ja havien valorat en diferents ocasions.

I es van posar mans a l'obra, generant l'equip humà idoni per fer "històries breus", que estiguin "ben escrites" i amb "coneixement de causa" per a aconseguir l'èxit. Gràcies als bons resultats dels quatre episodis de la temporada passada s'han pogut fer aquests tres nous capítols. "I, amb una mica de sort, es podran fer noves històries", avança el director de la sala Beckett. "Com a mínim tres més, això ja ho tenim tancat", afegeix la directora de Ràdio 4.