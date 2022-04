Els Stay Homas ens presenten 'Here2play'

El grup català Stay Homas passa pel Cafè d'idees per presentar el seu darrer projecte, un mixtape sota el títol de Here2play. En una entrevista amb Gemma Nierga, coneixem els detalls sobre aquest nou treball de sis cançons. Els Homas expliquen com han passat de cantar de manera improvisada en un terrat barceloní durant el confinament a comptar amb col·laboracions com Rubén Blades o Manu Chao en el seu treball.

Here2play no és exactament un nou disc, sinó un mixtape, el que vindria a ser una maqueta, segona ha explicat Klaus Stroink, un dels components del grup. Ha argumentat que es tracta d'un "recull de cançons que ja havíem tret a la terrassa, passades per estudi", i no pas un àlbum amb cançons inèdites.

El single del mixtape té un nom homònim a aquest, i destaca també pel seu videoclip, on els Stay Homas són una espècie de Madelmans o Action Man. "Va ser bastant divertit. Tot el que venia del Here2Play era com jugar", relata el músic Guillem Boltó, remarcant que van començar amb la idea de jugar i van acabar sent ells mateixos les joguines.

Cançons amb col·laboracions… i una a Abbey Road! Durant l'entrevista, els Stay Homas també han relatat com va anar això d'enregistrar una cançó ni més ni meix que als estudis d'Abbey Road. Klaus ha destacat que el seu productor, Arnau Figueras, és molt fan dels The Beatles i va proposar anar a gravar-hi un tema. Primera era una idea, però després ho van mirar i "tampoc era tan impossible", ha assegurat. "Si hi anem, nosaltres fliparem i l'Arnau fliparà al màxim, i pots quedar molt bé", ha recordat sobre dos dies de gravació. "I si ho fem? Potser ens arruinem… És igual. A veure què passa", ha afegit Rai Benet sobre la seva filosofia.



En aquest "us imagineu" han arribat col·laboracions com Rubén Blades o Manu Chao. Boltó recorda que una petita part del cap ja es va imaginar una col·laboració amb Blades quan els va fer un tuit, tot i que ho veien complicat. "Si home, no passarà mai això!", deien. Però finalment es va poder fer la col·laboració en l'època de la terrassa, i ara s'ha reeditat l'Es por ti en aquest mixtape.



D'altra banda, Boltó ha assegurat que tant per a ell com per a Klaus un referent de la seva infantesa era Manu Chao, amb qui també han col·laborat. "És molt fort. Una cosa que ens fa molta il·lusió. Un check a la vida", ha destacat sobre algú que ha titllat de "pare de l'escena catalana".

El confinament El confinament per la pandèmia del coronavirus els va portar a ser un dels artistes més escoltat del moment, tant a casa nostra com a fora. Ara, vist amb perspectiva, Klaus diu que "és molt difícil veure-ho com a algo esperançador": "L'ésser humà no aguanta tres mesos de positivisme", ha dit sobre el temps que va durar aquella etapa. "Estava tot en l'imaginari", ha afegit Rai Benet.

Hem quedat que quedarem Els Stay Homas han avançat que al maig es trobaran per decidir què fan amb el seu futur musical: "Hem quedat que quedarem", ha dit Boltó. "Teníem una necessitat imperiosa d'agafar algunes cançons i fer un recull", ha dit sobre un treball que ha de servir per posar punt final a una etapa del grup, com "un últim divertimento".



Tot i que l'inici del grup va estar marcat per la improvisació, Rai ha destacat que "en algun moment has de deixar d'improvisar". Per això, faran aquesta trobada per decidir el seu camí. "Hem anat tirant en un corrent afluent de tres caps pensants, que confluíem o no, i ara podríem dir: a mi em flueix fer això, a tu això i a tu tal", ha detallat Klai. "Potser descobrim que teníem moltes ganes de fer un disc d'havaneres", ha mig bromejat per posar un exemple.