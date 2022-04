Mirambell: "Si fos president, diria que fem els JJOO a Catalunya"

Ander Mirambell assegura que "si fos el president de la Generalitat, avui mateix diria que ho fem tot a Catalunya i s'acabaria el problema", en referència a la candidatura dels JJOO d'hivern 2030. El pilot de skeleton critica que s'utilitzi la candidatura de Catalunya i l'Aragó com a una "eina política". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix que li saben greu les desavinences entre les dues comunitats per a la candidatura.

Defensa que els JJOO han de ser "un motiu d'esport", i els veu com una "excusa de tenir esport i turisme esportiu". "Més enllà de les infraestructures, l'impacte… és molt més que dues setmanes de Jocs Olímpics", ha afegit.

"Si fos el president de la Generalitat, diria que ho fem tot a Catalunya i s'acabaria el problema".



Ander Mirambell critica s'utilitzi la candidatura olímpica com a "eina política"





Mirambell es pregunta a què diuen 'no' aquells contraris a la candidatura dels JJOO: "No coneixen el projecte". Reconeix que li sap greu, tot i respectar totes les opinions i veure "correcte" que hi hagi gent que diu que no. Tot i això, ha destacat: "Tot el que és un extrem 'sí' o un extrem 'no', mai és bo".

Defensa que els Jocs Olímpics estan pensats perquè hi hagi una "herència" i "no facin malbé la imatge". Assegura que no són uns Jocs plantejats com els de Sotxi o els de la Xina, sinó més pensats com els propers, els de Milà. "Demanaria que el 60-70-80% siguin treballadors catalans", ha afegit com a proposta.

En qualsevol cas, també ha insistit en una paraula clau, com és la transparència. "Vull els jocs, però vull que sigui transparent. No vull que passi com a altres països. Vull que sigui uns JJOO on es parli d'esports i les eines que s'hagin d'aplicar serveixin per a l'esport", ha afegit.

La participació de la consulta D'altra banda, un dels dubtes que ha expressat Mirambell han estat relacionats amb la participació de la consulta: "No em fa por que surti que no. Em fa por que la gent no vagi a votar". Considera que, si hi ha una alta participació, el resultat seria favorable a celebrar els Jocs. I és que, segons l'esportista, els que no volen que se celebrin són la minoria. "El que em fa por és que, si surt que 'no', el dia de demà no hi hagi més Jocs Olímpics", ha dit posat d'exemple el cas de Calgary, entre altres. En aquest sentit, destaca que "la gent no va anar a votar". "Com que són una minoria els que no ho volen, guanyen si els del 'sí' no van a votar", ha destacat, tot i reconèixer que "són un bon altaveu".



��️ "Com que són una minoria els que no ho volen, guanyen si els del 'sí' no van a votar".





En aquest sentit, reconeix sorpresa perquè el corredor de muntanya Kilian Jornet s'hagi oposat als jocs. "Entenc que li faci por l'impacte mediambiental, però veus les infraestructures que s'han de muntar i no has de muntar un estadi al mig dels Pirineus", ha argumentat. D'altra banda, defensa que, si cal neu artificial, hi ha tecnologia suficient i s'ha de fer amb energia renovable. "Si haguéssim de fer una consulta per cada cosa, no acabaríem mai", ha dit per defensar que tant pot ser bo com dolent de cara al Comitè Olímpic Internacional que s'hagi fet una consulta sobre el projecte. Ha argumentat que no es fan consultes habitualment perquè el procés sigui més ràpid.

La falta d'implicació de l'administració Més enllà d'això, també ha reconegut preocupació per la falta d'implicació de l'administració en l'esport i la projecció d'esportistes: "És el que més por em fa, i la que menys em parla". Mirambell diu que els pressupostos en esport són "bastant ridículs" en comparació a altres països. "Els JJOO són els dos o tres anys abans dels Jocs, i el que passarà després. Si no tenim esportistes, a qui anirem a animar?", ha argumentat. "S'ha d'anar a competir", ha afegit.