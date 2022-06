Àngels Gonyalons i Abel Folk ens presenten Una teràpia integral, una comèdia de Cristina Clemente i Marc Angelet, amb el pa com a gran protagonista de la història. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens expliquen com han anat les funcions prèvies, quin és el rerefons de l'obra i parlem també de la seva trajectòria. L'estrena oficial és aquest 1 de juny, però ja han pogut portar l'obra a l'escenari: "Hem estat uns afortunats. Ens ha funcionat molt bé des del primer dia i hem fet molts bolos", diu Gonyalons.

La història la protagonitzen tres persones (Àngels Gonyalons, Roger Coma i Andrea Ros) que s'apunten a un curs per aprendre a fer pa i el professor d'aquest (Abel Folk). "Per a fer un bon pa, no n'hi ha prou amb tenir un bon pa o una bona farina. Per a fer un bon pa el que és important és estar bé amb tu mateix", diu Folk parafrasejant al seu personatge. I és que el pa és l'eix de l'obra: "És l'aliment de la humanitat històric, bàsic de l'alimentació humana i un aliment viu", destaca el protagonista.

En el cas de Gonyalons, el seu personatge va al curs després d'un regal del seu marit. "Va innocent pensant que només el que farà és aprendre a fer pa. I es troba amb moltes més coses. Potser és molt més escèptica dels alumnes", diu l'actriu. Gonyalons considera que es tracta d'una comèdia, però que té un punt dramàtic: "No és pretensiosa, però no és una comèdia d'entreteniment frívola".

Roger Coma i Andrea ros completen el repartiment de l'obra, fent així un bon càsting, segons diu Folk: "Fer teatre és un gust. Però amb aquest nivell de companys és una passada. Passi el que passi a l'escenari, està bé", celebra l'actor.