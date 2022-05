Laia Costa ens presenta 'Cinco lobitos'

L'actriu Laia Costa ens presenta el film Cinco lobitos. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla d'aquesta pel·lícula sobre la maternitat i les relacions familiars, una òpera prima de la directora Alauda Ruiz de Azúa. En una conversa amb Pep Prieto i Valeria Milara, ens relata com li va arribar el projecte, com ha estat el procés i el mètode de treball i celebra l'èxit que està tenint.

"Ha estat un èxit sorpresa sense precedents", diu Prieto sobre un film que està al número 2 de taquilla sent una pel·lícula "petita de producció", però "molt gran d'abast" que va guanyar al Festival de Màlaga. Cinco lobitos tracta una història sobre les "múltiples maneres" de veure i viure la maternitat, on destaca el "viatge emocional extraordinari sense fer cap subratllat dramàtic. "És com si et posessin una finestra a la vida, és un mèrit a l'abast de molt pocs", ha destacat l'expert en cinema sobre el film.

Per la seva part, Costa explica com li va arribar el projecte. Primer va rebre el guió i despès es va reunir amb la directora. "Em va dir que volia parlar sense artifici, amb honestedat", ha conta. Segons l'actriu, la directora buscava un punt entremig entre una maternitat "idealitzada" i la maternitat "coratge", de "precarietat" i "lluita". "En aquests grisos és on hi ha les maternitats més generalitzades", ha justificat.

Costa va ser mare un any abans de rodar el film, el que va convertir el projecte en "molt especial" i "rodó". "És com si l'Alauda m'hagués dit de fer mètode", compara l'actriu, ja que la seva experiència vital i emocional ha anat "de la mà" amb el projecte professional. Tot i això, destaca que el film i el seu personatge marxen cap a camins molt diferents del seu: "L'arrencada va ser més fàcil, després vam anar cap a un altre lloc.

@PepPrieto @valeria_milara @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/fPWEqmqmsJ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 27, 2022 En aquest sentit, Costa també ha contat com està present l'àmbit domèstic i la cuina, alhora que retrata dues generacions de dones i de parelles. "Passa mentre estàs netejant seitons", diu sobre la quotidianitat. Alhora que destaca el canvi que hi ha hagut entre generacions de la criança i la maternitat.

La maternitat i la paternitat davant la precarietat Costa també parla de les dificultats de ser pare i mare amb la precarietat laboral actual. Diu que abans hi havia un "pacte" on l'home treballava i la dona criava, i "vivien bé" i "arribaven a final de mes". Però en la parella del film hi ha una clau important: són autònoms que no arribarien a final de mes amb el sou d'un. "La precarietat laboral com a un factor molt decisiu alhora de paternar o maternar" també és un dels aspectes que es veu en el film. “☕ @deLaiaCosta parla de les dificultats de ser pare i mare amb la precarietat actual.



