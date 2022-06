La serie Parot llega a RTVE Play y La 1, online y gratuita, el 23 de junio

El jueves 23 de junio a las 22:40h Parot, una de las mejores series de temática thriller del pasado año, llega a La 1 y RTVE Play cargada de enigmas y secretos por descubrir a lo largo de sus 10 capítulos de los que ya puedes ver las primera imágenes. Con Adriana Ugarte como protagonista, esta ficción se basa en la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. La liberación de criminales como violadores, asesinos o terroristas supone un auténtico escándalo para la sociedad y un “justiciero” aparece en escena. Un acontecimiento real Parot es una serie basada en un hecho que ocurrió realmente en la historia de nuestro país, ya que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo derogó la doctrina Parot en el año 2013. Todo un revuelo social estalla ante la puesta en libertad de criminales pero jamás llegaron a sucederse los asesinatos de los excarcelados. La ficción juega su papel tomando como referencia un episodio verídico y crea una trama emocionante tocando temas como la justicia, la venganza o la culpa. Javier Albalá interpretando al inspector Jorge Nieto RTVE El conflicto entre la razón y la emoción Un individuo anónimo, el cual oculta su rostro con una máscara de mono, comienza a asesinar a los excarcelados uno a uno de la misma forma en la que ellos arrebataron la vida a sus víctimas. Además, cada escena del crimen está acompañada de una tarjeta con un mensaje: “sentencia cumplida”.



La policía debe encontrar al desconocido criminal y hacerle pagar por incumplir la ley, pero ¿por qué deberíamos proteger a violadores, asesinos y terroristas? Este es el gran dilema que se plantea en esta nueva serie disponible en RTVE Play. Veremos cómo los personajes no solo se enfrentan a un asesino que se toma la justicia por su mano, sino también a sí mismos y a sus creencias morales. Adriana Ugarte y Antonio Dechent en 'Parot'. RTVE Un elenco espectacular Parot es una de esas series que no defraudan, y no solo por la narrativa dinámica y misteriosa que plantea. Los actores y actrices que dan vida a los personajes son grandes figuras de la interpretación española y hemos podido verlos en multitud de películas y series míticas. Adriana Ugarte, Iván Massagué, Blanca Portillo, Javier Albalá o Nicole Wallace son algunos de los rostros que podrás reconocer en los 10 episodios de este thriller policiaco de RTVE Play. La serie Parot llega a RTVE Play, online y gratuita RTVE No puedes perderte el primer capítulo de Parot este jueves 23 a las 22:40h en La 1 y RTVE Play, te dejará pegado a la pantalla y con ganas de ver más. ¿Listo para poner a prueba tus dotes policiales? series y películas, mira los contenidos disponibles de forma gratuita y online en La 1 y en Si quieres descubrir más, mira los contenidos disponibles de formaeny en RTVE Play

