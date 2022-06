Des de fa, aproximadament, sis anys el màrqueting experiencial està vivint un auge sense precedents. Antiloop, una empresa especialitzada en aquest àmbit, va néixer justament en aquell moment i des de llavors s'ha posicionat com una de les més competents en el sector. Al capítol d'Helvètica dedicat al disseny interactiu, la Flora Saura parla amb el seu CEO i fundador, Frédo Sanz. "La gent vol viure experiències noves i les marques estan buscant solucions a aquesta necessitat per poder connectar amb el públic", explica. I, aquí, la tecnologia juga un paper clau.

Un dels aspectes més buscats i estimats pel públic en el màrqueting experiencial és la interacció. Dependent de com es treballa, pot tenir un aspecte lúdic molt interessant, com per exemple el vessant de gaming . "A través del joc i la interacció, el públic pot aprendre conceptes complexes", explica Sanz. Són noves maneres de fomentar l'aprenentatge, allunyant-nos dels mètodes tradicionals i buscant vies que requereixin la participació activa del públic perquè integri els conceptes. Un dels projectes en què també treballen són els escape rooms tecnològics per marques de cotxes que volen presentar la seva tecnologia elèctrica. En aquest cas, creen històries i els participants viuen relats en primera persona i en un espai físic en què interactuen amb hologrames, braços robòtics i d'altres. Són experiències inmersives molt completes!

Crear noves realitats

Anar explorant possibles novetats ha portat Antiloop a nous territoris. Des de sempre han posat el focus en la Realitat Virtual i el que van veure és que aquesta tecnologia tenia unes limitacions que volien sobrepassar. "Fins ara veiem experiències individuals en què et posaves les ulleres i entraves dins d'un món nou i ens semblava interessant anar més enllà i que l'experiència pogués ser, per fi, colectiva". És per aquesta raó que van crear el nou projecte Univrse Ideal BCN amb tecnologia pròpia i han fer realitat el seu somni de diversos anys de treball. "Ara podem oferir la possibilitat de crear i manejar experiències de realitat virtual per a deu, trenta, cinquanta o fins a cent persones". No han parat de renovar-se i innovar, sempre amb la mirada posada en el futur. Sanz pensa que en els pròxims anys hi haurà un model híbrid en què la gent seguirà anant a espais físics perquè permeten comentar en directe la jugada amb els acompanyants. Però que, alhora, es coincidirà amb gent que es connecta des de Múrcia o fins i tot des de Tòquio. "Ens esperen novetats increïbles que canviaran les nostres vides".