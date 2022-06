Helvètica Antiloop 39 Helvètica - Antiloop 00:03:40 Recomendado para todos los públicos

Antiloop Recomendado para todos los públicos Sinopsis Al capítol d'Helvètica dedicat al disseny interactiu, la Flora Saura entrevista el Frédo Sanz, CEO i fundador de l'Antiloop Studio. És una empresa dedicada a la creació d'experiències interactives i virtuals. Parlen sobre les característiques del màrqueting experiencial i de les tendències que ens portarà el futur. Ficha técnica Géneros Cultura Idiomas Catalán

