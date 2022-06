'Romeu i Julieta', de l'amor romàntic al reggaeton

No hi ha cap altra tragèdia amorosa més coneguda que 'Romeu i Julieta'. El clàssic de Shakespeare porta gairebé 500 anys acompanyant-nos i ara arriba amb una nova versió de la mà de la companyia La Brutal al teatre Poliorama. Amb David Selvas a la direcció, ens ofereixen una proposta contemporània i poc romàntica del clàssic literari. En parlen el seu director i dos dels seus protagonistes, el Nil Cardoner i l'Anna Barrachina, al programa 'Punts de vista' de Tània Sarrias.

Quan pensem en 'Romeu i Julieta' possiblement el primer que ens vingui al cap és que ja l'hem vist mil vegades i en diferents formats. Però no sempre apareix una nova versió que trenca amb les costures del clàssic per ressorgir amb una nova proposta que resulti atractiva pel pati de butaques. I aquesta és la sensació generalitzada dels primers espectadors que han passat pel teatre Poliorama.

Els Capuletos i els Montescos ballen al ritme del reggaeton. L'obra de La Brutal s'acosta als joves, sense faltar en cap cas el respecte pels que idolatren el clàssic. 'Romeu i Julieta' inclou en aquesta ocasió música molt actual i ho combina amb una escenografia i posada en escena que traslladen el clàssic als nostres temps. Per exemple, la lluna és una bola de discoteca.