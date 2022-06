L'Hospital de Sant Pau ha superat amb èxit un assaig experimental contra el limfoma de Hodgkin, una malaltia per la qual es formen cèl·lules canceroses en el sistema limfàtic. La prova pionera ha aconseguit fer desaparèixer el limfoma en la meitat dels pacients, 5 de 10, mitjançant un tractament d'immunoteràpia. Davant d'aquests resultats positius, ara amplien la mostra per avalar l'eficàcia del medicament.

El projecte ha estat liderat pel doctor Javier Briones , cap de la Unitat d’Hematologia Clínica de l’Hospital de Sant Pau i director del Grup de recerca d’Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau. Briones afirma que els limfòcits T són " com una bala que van dirigides a la cèl·lula tumoral i estan molt més actives i capacitades per eliminar-les".

Camí llarg, però gratificant

Les investigadores Ana Carolina Caballero, Laura Escribà Garcia i Carmen Álvarez Fernández, han posat l’accent en què ha estat “un camí llarg”. “Hem anat assolint fites com el disseny i la fabricació del medicament. Ara, acabar la fase 1 i comprovar en el primer assaig clínic a Europa per a aquest tipus de limfoma que la meitat dels pacients han aconseguit la remissió completa del càncer, és molt gratificant i motivador”, han afirmat.

A l'assaig, hi han participat 10 pacients de tota Europa. En la meitat, el limfoma ha desaparegut. En els que no, no han generat toxicitat. Els pacients de l'estudi tenen entre 20 i 30 anys, el gruix de malalts que pateix el limfoma de Hodgkin. Els resultats de la Fase I de l’estudi acaben de ser presentats en el prestigiós Congrés de la Societat Europea d’Hematologia que s’està celebrant a Viena aquesta setmana.