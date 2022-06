No és un capítol d' Helvètica dedicat a la gastronomia, però ho podria ser perfectament perquè els dissenys de Voilà BIO són una revolució culinària i sostenible alhora. Un clar exemple de bon disseny! En el seu últim any de carrera, la Laura Gispert volia dedicar el seu treball final a resoldre un problema actual i el context va coincidir amb l'aproximació de la prohibició dels plàstics d'un sol ús a la Unió Europea. Aquesta nova restricció sumada a la preocupació de Gispert pel medi ambient van conduir al naixement de Voilà BIO: una empresa que crea coberts de residu zero que, a més, són comestibles.

Per al planeta i per a tots els paladars L'ingredient principal de la seva coberteria és la farina d'arròs: un producte vegà, sense gluten i sense al·lèrgens. I és que no només volien resoldre la qüestió sostenible sinó que volien que pogués ser utilitzat per a tots els paladars. De fet, el projecte s'ha iniciat amb una gamma neutra: ni dolça ni salda. Però a la llarga volen treure diferents gammes i fer combinacions: "si una empresa ens demana una cullereta dolça amb sabor de canyella perquè amb els seus productes marida millor, volem poder oferir aquesta possibilitat", explica. Voilà BIO RTVE Catalunya

Buscar l'equilibri El principal repte del principi del procés va ser trobar un producte que fos prou resistent per poder tallar, punxar o resistir el líquid calent, però alhora que se li pogués donar una mossegada i no deixar-s'hi les dents. "Aquest equilibri va ser tot un repte", explica Gispert. Ara bé, una vegada superat aquest impediment van crear tota mena de coberts. "Engloben culleretes de postres, paletes de gelats, forquilles, ganivets, culleres més grans per prendre cremes o sopes i remenadors de cafè". Amb tota aquesta varietat de coberteries, la seva competència no es troba a la coberteria clàssica d'un restaurant. Voilà BIO té l'objectiu d'estar present a tot arreu on hi hagi coberteria d'un sol ús: festivals, aerolínies, empreses take away, gelateries, cafeteries, etc. És aquí on neix el problema mediambiental! Voilà BIO RTVE Catalunya