Albert Serra, un cineasta més enllà dels marges

Què s'amaga darrere d'un dels punts de vista més interessants del cinema europeu? Albert Serra és probablement el cineasta amb més personalitat de casa nostra. I no ho diem nosaltres, ell mateix s'autoproclama com el millor director de cinema d'autor espanyol. Després de passar per Cannes, Serra ha passat pel programa 'Punts de vista' presentat per la Tània Sarrias.

El reconeixement d'Albert Serra va molt més enllà de les nostres fronteres. El director banyolí està d'enhorabona, acaba de rebre la condecoració de Chevalier de l'Ordre de les Arts i les lletres de la República Francesa i la seva pel·lícula 'Pacifiction' ha estat una de les més celebrades a Cannes.

​​

No es prodiga gaire pels platós de televisió i per això la seva entrevista al programa 'Punts de vista' ha despertat la curiositat de molts espectadors. Els mitjans de comunicació fa dies que comenten la seva darrera obra i l'expectació generada és considerable. El mateix autor ha declarat que és la pel·lícula amb més trama que ha fet mai, i que si no ho ha fet abans, és perquè no ha volgut, no perquè no en sabés.

Albert serra va participar en la secció oficial de Cannes amb 'Pacifiction'. Rodada a Tahití, la història s'endinsa en el fang de la corrupció i en les tensions generades entre classes socials pel passat colonial. L'actor francès Benoit Magimel es posa en la pell del protagonista.