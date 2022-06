La metamorfosis es uno de los fenómenos más curiosos de nuestra naturaleza y múltiples investigadores, como el reconocido Charles Darwin o el profesor del CSIC Xavier Bellés, han dedicado parte de su vida a estudiar estas transformaciones en el mundo animal.

Aunque es variada la fauna que consigue metamorfosear, existen unos animales acuáticos de lo más peculiar que consiguieron dejar con la boca abierta a la comunidad científica. Pero, ¿por qué? ¿Hay algo más impresionante que un gusano que se convierte en mariposa?

La combinación estrella de ácido retinoico y hormona tiroidea

Esta metamorfosis es fruto de una reacción química y biológica entre dos elementos clave. Uno, el ácido retinoico, conocido por provocar cambios en la pigmentación. El otro, la hormona de la tiroides, responsable del metabolismo basal.

Cuando ambas se encuentran y se unen, el prodigio de la metamorfosis se produce y el ojo realiza su travesía hasta la parte superior del pez plano. Además, el permitir a su visión florecer, les ayuda a protegerse de depredadores pero también a ser ellos mismos los que acechan letalmente a sus víctimas.

Los peces planos cambian sus ojos de posición RTVE

Los peces adultos viven posados en el fondo, por tanto, son capaces de controlar lo que sucede a su alrededor. En cuanto al descanso de estos seres vivos hay disparidad de opiniones, incluso dentro de la propia especie, sobre si es más cómodo lado derecho o lado izquierdo de su renovado globo ocular.

No te puedes perder mucho más sobre la metamorfosis y sus efectos en el libro del profesor Xavier Bellés, Insect Metamorphosis: From Natural History to Regulation of Development and Evolution, con nuevos conceptos sobre la morfogénesis o la hormona juvenil.