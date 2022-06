Intervingudes a Barcelona 3,2 tones de catinones sintètiques

La Guàrdia Civil ha intervingut al Port de Barcelona 3,2 tones de catinones sintètiques, un estimulant al·lucinogen. Es tracta de la quantitat més gran d'aquesta substància intervinguda fins ara a Europa. La policia calcula que el seu valor al mercat il·legal arribaria als 61 milions d'euros.

Els investigadors van trobar que l'organització havia fet operacions d'importació d'aquestes substàncies en grans quantitats . Feien servir tres societats empresarials relacionades i especialistes duaners. Per tal de no ser interceptats en els controls d'inspecció, falsificaven les declaracions duaneres de manera que s'anul·lés, de forma expressa, la capacitat d'anàlisis de risc sobre aquest tipus de productes.

La 'catinona' és un estimulant present a la planta denominada 'khat', un arbust originari de l'est d'Àfrica i el sud d'Aràbia. La investigació va començar a principis d'any durant una operació policial a França , on van obtenir informació sobre l'emmagatzematge de diverses substàncies en instal·lacions portuàries de Barcelona.

Continua la investigació

La investigació ha posat al descobert una organització criminal de caràcter transnacional que va crear una estructura empresarial complexa. Com a resultat de l'operatiu hi ha un detingut a Barcelona i tres societats empresarials investigades. La resta d'integrants de la banda estan en cerca, ja que aquests actuaven des d'altres països per dificultar la seva localització.

El detingut es tractaria de l'empresari i excònsol honorari de Finlàndia, Albert Ginjaume. L'home fou destituït com a cònsol el 2018 per les seves vinculacions amb l'independentisme.