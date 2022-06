El Gay Pride 2022 omple Sitges

Torna el Pride Sitges després de dos anys aturat per la pandèmia. El sector turístic local es frega les mans perquè el públic és d'un alt poder adquisitiu. Consumeixen un 18 % més que els visitants de la resta de l'any.

Abans de la pandèmia, cada visitant es gastava 350 euros al dia. Aquest any han treballat per atreure turisme nord-americà amb un alt poder adquisitiu. Han venut 150 entrades. Als restaurants, també, la majoria de reserves estan tancades amb un menú a 59 euros. Els hotels també estan plens amb habitacions venudes a preus molt alts. Alguns locals d'oci nocturn no han pogut obrir a la nit perquè es van quedar sense begudes.