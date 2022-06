00:22

El festival de Sitges Gay Pride, un dels festivals LGTBIQ més populars d'Europa, obre avui les portes, després de dos anys d'absència per culpa de la pandèmia. I aquest any hi haurà una novetat: i és que s'han organitzat cribratges massius d'Hepatitis C pels assistents.

L'associació Colors Sitges Link ha muntat parades de cribratges massius amb tests ràpids d'Hepatitis C a les platges de Sitges i al passeig marítim de la ciutat. Les proves seran gratuïtes, no caldrà cita prèvia i els resultats seran confidencials. Des de l'associació creuen que fer aquesta campanya de cribratge massiu durant el Sitges Gay Pride pot ser molt útil, ja que l'Hepatitis C és una malaltia que no mostra símptomes clars fins passat un temps.

A més dels cribratges massius a llocs concorreguts del festival, Colors Sitges Link també realitzarà proves ràpides de VIH i Hepatitis a la seva seu: situada molt a prop de la platja de Sitges | Guillem Vives