Uns 8.000 veïns i veïnes de 25 municipis que formen part de la Comunitat d'Aigües de les Garrigues fa quatre dies que no tenen aigua potable per la presència de pesticides al punt de captació d'aigua. De fet, des d'aquest divendres passat no poden consumir aigua de l'aixeta per beure i cuinar.

01.26 min Al Segrià i Les Garrigues continuen sense aigua potable

A l'embassament d'Utxesa van a parar fertilitzants i adobs que drenen dels conreus intensius i que fa temps que no netegen. Els veïns demanen una solució definitiva, com ara agafar l'aigua d'un altre embassament.