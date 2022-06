El disseny és útil, estètic, còmode i també graciós! La història d'aquesta disciplina està carregada d'objectes que han estat pensats amb sentit de l'humor i una de les persones que podien ser de millor companyia a l'Òscar Dalmau per explorar creacions amb tocs juganers és en Juli Capella, arquitecte i dissenyador. Al capítol d' Helvètica dedicat a la vinculació entre disseny i humor, repassen alguns dels objectes més divertits que s'han vist al llarg dels anys.

Disseny d'Ettore Sottsass RTVE Catalunya

Comencen amb un plat fort: un gerro icònic de la història del disseny en forma de l'aparell reproductor masculí. És d'Ettore Sottsass, un dels grans dissenyadors del postmodernisme. El va crear després de patir un càncer com a homenatge a la vida, i és que conté un líquid que dona vida a les flors. Un altre objecte és el Culino di putino, de l'arquitecte Òscar Tusquets, un autèntic mestre segons Capella. La gràcia d'aquest porta-rotllos de paper de vàter en forma de cul d'angelet és que "et fa somriure en una de les situacions de la vida més dramàtiques, quan estàs al lavabo".

Disseny d'Òscar Tusquets RTVE Catalunya

De cul en cul passen al seient que van crear en Ramón Úbeda i l'Otto Canalda, anomenat Cul is cool. "Té la gràcia que quan seus el mateix cul és la primera cadira de l'ésser humà", explica Capella. És un seient d'allò més original i diferent... això sí, agafar-lo pot crear una imatge una mica estranya, però ben divertida. D'Alemanya observen uns packagings de pasta que criden l'atenció per sobre de qualsevol altre producte que comparteixi estanteria amb ells. Per a cada tipus de pasta van identificar un tipus de pentinat i van crear una il·lustració en què la part del cabell tingués un plàstic transparent perquè la mateixa pasta omplís l'espai buit. Dels cabells llisos amb els espaguetis als arrissats amb els fetuccini: tothom hi troba el seu estil!

Pernil de Juli Capella RTVE Catalunya

Per acabar, acaben el repàs d'aquests productes estrambòtics amb un disseny de Capella: un pernil una mica diferent... "Tenia el costum de regalar un pernil als millors clients, però el 2006, quan tots els arquitectes ens vam arruïnar, no vaig poder i vam tenir la idea de fer-lo de plàstic", explica. Això sí, reconeix que la seva creació li va resultar més car que no pas si hagués hagut de comprar un pernil ibèric de veritat. Tot sigui per l'humor!