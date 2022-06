Els veïns del Fòrum diuen prou

Els veïns dels barris propers al Parc del Fòrum, els més afectats pel soroll i els actes incívics que es generen al voltant dels festivals estan farts del soroll i les aglomeracions fins a altes hores de la matinada que signifiquen esdeveniments massius com el festival Primavera Sound però també altres concerts i esdeveniments que s'hi fan durant l'any.

Entitats i associacions de veïns fa setmanes que recopilen proves, tant audiovisuals com sonomètriques, que serveixin per si s'escau recórrer als tribunals i aconseguir que s'imposi alguna mesura de tipus cautelar que reconegui el dret al descans dels veïns. Asseguren que la problemàtica va més enllà de ser un tema d'excés de decibels perquè l'alta mobilitat i les aglomeracions que suposen els esdeveniments també són una font important de malestar entre els residents a la zona.

Tenen comptabilitzats durant l'any una trentena de concerts o actes massius que provoquen molèsties i es queixen que des de les institucions no se'ls ofereix cap solució. De fet, estarien encantats si, tal com és probable que passi amb el Primavera Sound, aquests festivals acaben marxant de la ciutat.

L'estudi indica que els alumnes exposats a 5 decibels (dB) addicionals de soroll exterior tenien un desenvolupament de la memòria de treball un 11,4% més lent que la mitjana; pel que fa a la memòria de treball complexa, un 23,5% inferior i, quant a la capacitat d'atenció, un 4,8% més lent. En canvi, el soroll al domicili no va influir en els resultats dels tests.

La celebració del Primavera Sound ha tornat a posar en primer pla les queixes dels veïns, tot just la mateixa setmana que s'ha publicat un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que relaciona l'excés de soroll amb la pèrdua de certes capacitats cognitives .

Campanya per reduir el soroll nocturn al carrer

El consistori ha posat en marxa una campanya per evitar actituds incíviques i conscienciar les persones que surten de nit de les molèsties que poden provocar quan són al carrer . Ara bé, la campanya només compta amb una quarentena d'informadors que actuen tan sols a les zones on es considera que s'acumula més gent i durant els caps de setmana de les 9 del vespre a les 2 de la matinada.

El soroll a les terrasses

La polèmica sobre el soroll a la ciutat també ha coincidit aquesta setmana amb la decisió de l'ajuntament de Barcelona de no renovar la llicència a algunes ampliacions de terrasses que s'havien concedit a establiments de restauració per compensar-los per les restriccions durant la pandèmia.

El Gremi de Restauració de Barcelona acusa el consistori de no complir el pacte que s'havia acordat per donar oxígen a uns negocis que els darrers dos anys han vist caure la facturació d'una manera molt important. Tampoc no vol sentir a parlar d'avançar l'horari de tancament dels locals perquè Barcelona té els horaris "més restrictius" de tot l'Estat.

El Gremi considera que s'estan aplicant criteris "molt restrictius" i tem que pugui acabar en un "engany massiu" als restauradors. Són ampliacions en calçada o en vorera que han permès a bars i restaurants ampliar el nombre de taules, la majoria de les quals encara es mantenen mentre no es resolgui la seva petició. Es calcula que un 80% de bars i restaurants de la ciutat ho han sol·licitat. En conjunt serien 3.618 ampliacions de terrassa de les quals 1.483 són en calçada i 2.135 són en vorera.